Project: Gorgon: ​Crowdfunding-Kampagne nicht erfolgreich - Entwickler machen trotzdem weiter

Das MMORPG Project: Gorgon richtet sich an Fans von Klassikern wie Everquest 1 und Asheron's Call, will also diejenigen ansprechen, die mit den aktuellen MMOs nicht zufrieden sind und sich eine größere Herausforderung wünschen.

Da es sich um ein kleines Indie-Team handelt, stehen auch keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung. Aus diesem Grund starteten die Entwickler eine Crowdfunding-Kampagne über die Plattform Indiegogo. Über diese sollten 20.000 US-Dollar eingenommen werden. Doch am Ende der Kampagne waren es nur 17.230 US-Dollar. Da Indiegogo auch das Geld einsammelt, wenn das eigentliche Ziel nicht erreicht wurde, bekamen die Entwickler jetzt zumindest einen Teil dessen, was Sie sich erhofft hatten.

Die Situation sieht nun so aus, dass dieses Geld angeblich reicht, um die Ziele umzusetzen, die man sich gesteckt hatte. Außerdem kann das Team auch einiges vom Feedback der bisherigen Tester umsetzen. Zudem befindet sich das MMORPG laut den Entwicklern schon jetzt in einem guten Zustand. Die Basis steht und darauf lässt sich nach und nach aufbauen.

Im Verlauf des kommenden Jahres ist eine Beta von Project: Gorgon geplant, der Release soll Ende 2017 erfolgen.

Quelle: MassivelyOP