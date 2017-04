Ende des Jahres erscheint mit Project Cars 2 der nächste Ableger der Rennsimulation für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nachdem der Vorgänger bereits eine große Auswahl an Strecken und Fahrzeugen anbot, wurde heute eine neue Rennserie für den zweiten Teil angekündigt. Demnach gab das Team der Slightly Mad Studios bekannt, dass die Motorsportart "Rallycross" in Project Cars 2 zur Verfügung stehen wird.

Bei Rallycross treten die besten Fahrer der Welt mit Rallye-Fahrzeugen in speziellen Arenen auf anspruchsvollen Kursen gegeneinander an. Die Slightly Mad Studios haben extra für diesen Spielmodus die Profis Mitchell deJong und Oliver Eriksson an Bord geholt, die dem Team als Berater zur Seite standen. Mehrere lizenzierte Strecken und Rennwagen werden den Spielern zur Auswahl stehen. Passend zur Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in den Extremsport Rallycross gibt. Weitere Meldungen und Videos zu Project Cars 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.