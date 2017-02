Project CARS 2: Release Ende 2017 - Neues Gameplay-Video

Nachdem bereits im Jahr 2015 die Entwicklung von Project CARS 2 indirekt bestätigt worden ist, hat das Entwicklerteam der Slightly Mad Studios sowie Publisher Bandai Namco heute einen Trailer zur kommenden Rennsimulation veröffentlicht. Zudem wurden erste handfeste Informationen zum Spiel bekannt gegeben. Demnach möchte das Entwicklerstudio mit Project CARS 2 erneut eine anspruchsvolle Motorsport-Simulation entwickeln und die Kritikpunkte des Vorgängers ausbügeln.

Insgesamt 170 lizenzierte Fahrzeuge werden zum Fuhrpark des kommenden Titels gehören. Außerdem werden zu den 36 unterschiedlichen Strecken aus dem Vorgänger weitere 20 Rundkurse aus aller Welt hinzugefügt. Alle Strecken können dabei zu verschiedenen Tageszeiten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen befahren werden. Die Kontrolle über die Fahrzeuge wurde mit einem neuen Fahrphysik- und Reifenmodell überarbeitet. Zudem wird sich der Zustand der Strecke auf die Leistung und den Grip des Fahrzeugs auswirken.

Mit Eis-Rennen und Rallye-Cross wurden weitere Rennmodi zur bestehenden Auswahl hinzugefügt. Und auch im Bereich der Rennlizenzen konnte das Team mit Rennserien wie Indycar den Katalog erweitern. Project CARS 2 wird auch in Virtual Reality spielbar sein. Dafür wurde die Unterstützung der beiden VR-Headsets Oculus Rift und HTC Vive bestätigt. Eine finale Entscheidung für eine PlayStation VR-Umsetzung wurde laut Slighty Mad noch nicht getroffen. Am PC wird die Rennsimulation zudem in einer Auflösung von bis zu 12K spielbar sein. Project CARS 2 soll bereits Ende des Jahres 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: GameSpot