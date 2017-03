PES 2017: Diego Maradona möchte Konami verklagen

Der argentinische Fußball-Weltstar Diego Maradona möchte rechtliche Schritte gegen Publisher Konami einleiten. Dies gab der Fußballer am vergangenen Donnerstag über Facebook bekannt. Demnach existiert in Pro Evolution Soccer 2017 eine Nachbildung von Diego Maradona. Konami habe hierfür allerdings keine Zusage vom Argentinier bekommen und den Spieler demnach illegal in die Simulation eingebaut.



Im neuesten Ableger der PES-Reihe stehen im "myClub"-Modus mehrere Fußball-Legenden zur Auswahl, die zum eigenen Team hinzugefügt werden können. Dazu gehören bekannte Fußballer wie Ronaldinho, Thierry Henry, Ronald Koeman oder der brasilianische Ronaldo. An der Spitze dieser Liste mit einer Wertung von 97 steht allerdings Diego Maradona. Normalerweise nutzt Konami in Fällen, in denen das Unternehmen keine Rechte vorliegen hat, verschiedene Decknamen. Zuletzt wurde Maradona unter dem Namen "Malgani" versteckt. In PES 2017 ist jedoch der echte Name, inklusive ähnlichem Charakter-Modell, vorzufinden.

Weitere Details zum Fall sind bislang nicht bekannt. Und auch Publisher Konami hat sich derzeit noch nicht dazu geäußert. Weitere Meldungen und Videos zu Pro Evolution Soccer 2017 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku