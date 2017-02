Quelle: Bethesda

Prey: Exklusiver Anspieltermin! Bewerbt euch für die PC Games Sneak Peek!

Wir laden euch ein, Prey weltexklusiv in Berlin anzuspielen! Am 11. März könnt ihr im Rahmen unserer PC Games Sneak Peek den Ego-Shooter selbst ausprobieren - natürlich stilgerecht in Morgan's Apartment. Doch damit nicht genug. Wir haben tief in der Ideenkiste gewühlt und einige Überraschungen parat - Leibkoch inklusive. Details zum "Wie, wann und wo" erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.