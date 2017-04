Prey: ​Story-Inspiration kam in 12.000 Metern Höhe

"Ich saß auf dem Rückweg vom Urlaub in einem Flugzeug und es war ein super-langer Flug", erinnert sich Colantonio, "Da habe ich die Haupthandlung von Prey geschrieben."

Doch von der Idee bis zur Ausarbeitung und Implementierung der Story des kommenden Shooters Prey war es noch ein weiter Weg. Diesen beschreibt Bethesda auf der offiziellen Website. Beispielsweise musste auch die Hintergrundgeschichte ausgearbeitet werden, welche in einer Art Paralleluniversum spielt, in welchem US-Präsident Kennedy den Attentatsversuch überlebt. Dadurch verändert sich die Geschichte der Erde.

Ohne externe Hilfe funktionierte es nicht, die Story für das Spiel so zu entwickeln, dass diese auch wirklich spannend und so logisch wie möglich erzählt werden konnte. Also holte sich das Team Hilfe von Harvey Smith, welcher schon an Dishonored 2 mitarbeitete. Er half dabei, die Existenz der Typhon-Aliens zu begründen. Daneben verfeinerte der preisgekrönte Autor Austin Grossman die frühen Ideen der Handlung und entwickelte beispielsweise die Idee, wie Hauptcharakter Morgan Yu seine Erinnerungen zurück bekommt.

Ebenfalls mit ins Team aufgenommen wurde Chris Avellone, welcher für seine Arbeiten an Fallout 2, Planescape: Torment, Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity bekannt ist. Die Arbeit zwischen ihm und Raphael Colantoni, Gründer der Arane Studios, funktionierte hervorragend. Avellone entwickelte eine Reihe von Nebenfiguren sowie fünf andere Hauptcharaktere und hauchte diesen durch Persönlichkeiten und interessante Hintergrundgeschichten Leben ein. Vor allem sein Ansatz der "Reaktivität" kam beim Team gut an. Dahinter verbirgt sich ein Konzept, bei welchem die NPCs auf die Taten des Spielers reagieren.

Natürlich kommt auch der Humor in Prey nicht zu kurz und dieser wird ziemlich schwarz sein, was dem gesamten Team gefällt. Die komplette und sehr umfangreiche Geschichte darüber, wie die Story des Shooters Prey entstand, könnt ihr auf der Website von Bethesda nachlesen und die Story selbst erlebt ihr ab dem 5. Mai, wenn Prey für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint.

Quelle: Bethesda