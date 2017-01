Prey: Entwickler verspricht weniger Probleme bei PC-Version 

Das Action-Adventure Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske kam bei Veröffentlichung im November 2016 bei der Kritik zwar durchaus gut an, sorgte durch technische Mängel allerdings bei PC-Spielern für Unmut. Erst mit dem nachgereichten Patch 1.3 verbesserte Entwickler Arkane Studios das Spiel nachträglich, doch eine tadellose PC-Umsetzung sieht auch weiterhin anders aus. In einem umfangreichen Videointerview mit Game Informer hat Creative Director Raphael Colantonio von Arkane nun versprochen, dass das Studio im Fall des derzeit entwickelten Sci-Fi-Spiels Prey mehr Sorgfalt hinsichtlich der PC-Fassung walten lassen möchte.

"Wir hatten einen schwierigen Start mit Dishonored 2 auf dem PC. Während der Entwicklungsphase ist es immer schwer einzuschätzen, was einen erwarten wird, insbesondere am PC mit seinen vielen verschiedenen Konfigurationen. Am Ende ist es, was es ist. Das Spiel läuft nach einigen Patches nun echt gut. Natürlich werden wir dieses Mal ganz genau hinschauen, um sicherzustellen, dass die PC-Version von Prey bei Veröffentlichung makellos ist", so Colantonio. Um dies zu erreichen, wolle man mehr Q&A-Zeit aufwenden, also das Spiel strengeren Qualitätskontrollen unterziehen. Außerdem soll bei Prey die bewährte CryEngine zum Einsatz kommen, weswegen der Entwickler von weniger Problemen ausgeht.

Prey erscheint voraussichtlich im Jahr 2017. Für kommende Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Game Informer via WCCFTech