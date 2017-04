Prey: DLCs geplant, mehr als ein Durchlauf nötig, um alle Alienkräfte zu sehen

Heutzutage kommt eigentlich so gut kein Computerspiel ohne Zusatzinhalte in Form von DLCs aus. Das wird auch beim kommenden Shooter Prey nicht anders sein.

Arkane Studios' Gründer Raphael Colantonio erklärte kürzlich, dass die Entwickler derzeit noch keine Ankündigungen zu machen haben, was die Zukunft des Spiels angeht. Dennoch sind DLCs sehr wahrscheinlich. Auf die Alien-Kräfte angesprochen meinte er, dass Spieler nicht alle Kräfte zu Gesicht bekommen werden, wenn sie das Spiel nur ein Mal durchspielen.

Denn an einem bestimmten Punkt in der Handlung verzweigt diese und je nachdem, wie sich der Spieler entscheidet, wird sich nicht nur die Geschichte anders entwickeln, man wird auch andere Kräfte bekommen. Es ist nicht möglich, beide Pfade im selben Spiel zu spielen. Wer also alle Kräfte und auch die beiden Handlungsstränge sehen will, der muss Prey mehrmals durchspielen. Außerdem würde es noch einige andere optionale Quests geben, bei denen man sich für diese oder jene entscheiden muss - aber diese Nebenquests würden sich nicht auf das Ende des Spiels auswirken.

Darüber hinaus vergleicht Raphael Colantonio Prey mit Bioshock und auch ein wenig mit Resident Evil 7. Zwar sei Prey kein Survival-Horrorspiel, dennoch müsse man in der Umgebung versuchen, zu überleben. Prey erscheint am 5. Mai für PC, Xbox One und Playstation 4.

Quelle: PC Gamer