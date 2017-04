Prey: Das ist Talos I - Video führt euch durch die Raumstation

Die Raumstation Talos I stellt den Schauplatz der Geschehnisse im kommenden Actionspiel Prey dar.

Um euch schon vor dem Release am 5. Mai einen Einblick in die Station zu gewähren, veröffentlichten die Arkane Studios und Bethesda jetzt ein Video, in welchem euch die Entwickler auf eine Tour durch Talos I mitnehmen. So beeindruckend der Schauplatz auch ist, solltet ihr euch im Spiel nicht zu sehr von der Atmosphäre ablenken lassen. Denn hinter jeder Ecke kann eine Bedrohung lauern!

Während eures Abenteuers erkundet ihr die verschiedenen Stationen, von der Lobby bis zu den Betriebsräumen. Ihr werdet schon recht früh im Spiel die Möglichkeit bekommen, die Station frei zu erforschen. Dabei ist es sogar möglich, bereits erkundete Gebiete wieder zu betreten, denn dort können sich - abhängig von euren Aktionen und Entscheidungen - Dinge in der Zwischenzeit verändert haben. Daraus ergeben sich dann neue Möglichkeiten, in der Story voran zu kommen.

Ihr werdet die Raumstation aber auch verlassen und die Außenbereiche in der Schwerelosigkeit erkunden. So gelangt ihr zu zuvor unerreichbaren Räumlichkeiten und könnt bestimmte Rätsel lösen. Schaut euch einfach das Video zur Station an, um einen Einblick in diesen interessanten Schauplatz des Shooters Prey zu bekommen.

Quelle: Pressemeldung