Von Bethesda Softworks gibt es heute ein neues Video zu Prey. In dem mit "Das Spiel mit den Kräften" betitelten Clip geht es um die Spezialfähigkeiten, auf die Morgan Yu im Kampf gegen die Typhon, so heißen die Gegner in Prey, zugreifen kann. Diese werden, ganz ähnlich wie in Dishonored (ebenfalls aus dem Hause Arkane Studios), nach und nach freigeschaltet. Auch Kräfte der erwähnten Alienrasse kann Morgan zum eigenen Vorteil nutzen. Außerdem hat der Spieler aber natürlich auch Zugriff auf ein reichhaltiges Waffenarsenal.

Prey ist kein direkter Nachfolger zum gleichnamigen Ego-Shooter aus dem Jahre 2006, sondern stellt ein Serien-Reboot dar. Gemeinsamkeiten gibt es so gut wie keine. Schauplatz von Prey ist die Raumstation Talos 1 im Jahr 2032. Morgan nimmt dort an einer besonderen Versuchsreihe, in deren Verlauf es - wenig überraschend - zur Katastrophe kommt. In der Folge wird Talos 1 von den erwähnten Typhon überrannt. Prey erscheint am 5. Mai uncut für PC, PS4 und Xbox One. Die USK hat eine Altersfreigabe ab 16. Jahre erteilt. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Prey.