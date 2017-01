Prey hat endlich einen Release-Termin. Der Überlebenskampf auf der Raumstation Talos One soll am 5. Mai starten. Passend zur Ankündigung des Veröffentlichungstermins - für alle Plattformen - gibt's auch einen weiteren Gameplay-Trailer, der den Protagonisten Morgan Yu vorstellt - und Teile seines Waffenarsenals. Wie sich Prey spielt, haben wir im Rahmen der QuakeCon bereits in einer Vorschau beleuchtet. Das neue Video bietet obendrein einen Vorgeschmack auf die deutsche Vertonung. Aber genug der Vorrede - Film ab!





Der Release soll zeitgleich auf Xbox One, Playstation 4 und PC erfolgen. Zumindest nach aktuellem Stand müssen PC-Spieler also nicht, wie in den letzten Monaten immer mal wieder, länger warten. Außerdem gibt's Informationen zu Preorder-Extras. Wer Prey vorbestellt, erhält demnach das "Schrotflinte des Kosmonauten"-Starterpaket. Darin enthalten ist der Bauplan für die Margrave-Schrotflinte und drei Neuromods zum Erwerben neuer Fähigkeiten, zwei Medkits, ein Fabrikator-Plan für Schrotflintenmunition, ein Starterkit für zusätzliche Werkzeuge und Waffen sowie eine einzigartige Verbesserung, um Ressourcen zu sparen. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite zu Prey.