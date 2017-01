Power Rangers: Coole Zords, ein knuffiger Alpha 5 & mächtige Feinde im neuen Trailer

19.01.2017 um 18:00 Uhr Fünf Teenager geraten mit einer außerirdischen Substanz in Kontakt, erhalten außergewöhnliche Kräfte, schlüpfen in ihre verschiedenfarbigen Kampfanzüge und bekämpfen heroisch das Böse: Das ist der Stoff, auf den die bereits seit 1993 ausgestrahlte Sci-Fi-Serie "Power Rangers" aufbaut. Nachdem die Serie bereits in den Jahren 1995 und 1997 zwei Spielfilme erhalten hat, kommt am 23. März 2017 mit Dean Israelites "Power Rangers" das neueste Leinwand-Reboot der Kult-Serie in in die deutschen Kinos.

