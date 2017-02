Power Rangers: Auf dem neuen Poster zum Leinwand-Reboot ist alles in Bewegung

Sie sind seit über 20 Jahren ein globales Phänomen: die Power Rangers. Jetzt übernimmt in "Power Rangers", Dean Israelites (Project Almanac) Leinwand-Reboot der Sci-Fi-Kultserie, ab dem 23. März 2017 eine neue Generation junger Helden die Aufgabe, die Welt vor der Zerstörung durch außerirdische Invasoren zu bewahren. Es ist also bald wieder "Morphin' Time" und natürlich dürfen auch im dritten Spielfilm über die meist fünfköpfigen Gruppe von Highschool-Schülern, die in verschiedenfarbigen Rüstungen das Böse bekämpft, deren riesige Kampfroboter nicht fehlen. Auf die Zords, von den Rangers mit ihren Superkräften angetriebene und gesteuerte Kampfmaschinen, durften wir bereits im zweiten deutschen Trailer zum Action-Streifen einen Blick werfen. Jetzt zeigen sie sich auch auf einem neuen Poster in ihrer ganzen Pracht:

Geballte Power: Ab dem 23. März 2017 bekämpfen die Rangers & die Zords wieder gemeinsam schier übermächtige Feinde. Quelle: Lionsgate Im Kampf gegen das Böse kann sich der Rote Ranger (gespielt von "Family Tree"-Star Dacre Montgomery) auf den massigen Spitzenprädator Tyrannosaurus Dinozord verlassen, der Gelbe Ranger (gespielt von "Empire"-Star Becky Gomez) kann auf die Schnelligkeit und Ausdauer des Säbelzahntiger Dinozord zählen, der Triceratops Dinozord des Blauen Rangers (gespielt von "Ich und Earl und das Mädchen"-Star RJ Cyler) ist ein Muskelpaket mit gewaltige Schädelpartie samt messerscharfen Hörnern, die geballte Kraft des Mastodon Dinozord kommt dem Schwarzen Ranger (gespielt von "Monster Hunt"-Star Ludi Lin) zu Gute und der Pinke Ranger (gespielt von "Der Marsianer - Rettet Mar Watney"-Star Naomi Scott kann mit dem Pterodactyl Dinozord sogar Luftunterstützung geben. Und als i-Tüpfelchen können sich die Zords auch noch zu einem einzigen Großen, einem Megazord, vereinen, der - wie im Trailer bereits zu sehen war - ordentlich Power unter der Haube hat

Neben dem o. g. Nachwuchsdarstellern sind in "Power Rangers" unter anderem "Die Tribute von Panem"-Star Elizabeth Banks als schier übermächtige Bösewichtin Rita Repulsa sowie "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston als weiser Mentor Zordon und ehemaliger Red Ranger zu sehen, während Bill Hader ("Alles steht Kopf") als Stimme des liebenswerten & treuen Helferleins Alpha 5 zu hören ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder eines echten Action-Experten, nämlich aus der von John Gatins, der bereits die Skripte für "Real Steel - Stahlharte Gegner", "Need for Speed" und "Kong: Skull Island" verfasst hat.