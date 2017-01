US-Präsident Donald Trump setzt seinen Wahlslogan "America First" in die Tat um. Er hat jüngst eine Verfügung unterzeichnet, die das aktuelle Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA aushebeln könnte. Dies beschneidet nicht nur die Bürgerrechte von US-Einwohnern, sondern nimmt auch die Persönlichkeitsrechte von EU-Bürgern ins Visier.

Das Datenschutzabkommen "EU-US" Privacy Shield" schützt die Grundrechte aller EU-Bürger, deren Daten im Internet in die USA oder an von der USA betriebenen Server weitergeleitet werden. Es blockiert den Zugriff der US-Behörden auf private Daten wie Adressen, Bankverbindungen oder in Cloud-Diensten gespeicherte Dateien sowie durch Apps erstellte Bewegungsprofile. Das Abkommen stellt sicher, dass US-Unternehmen Onlinedienste wie etwa Apple iTunes und Social Media Plattformen wie z.B. Facebook auch in der EU betreiben dürfen.

Neben der Anordnung zum Mauerbau an der mexikanischen Grenze unterzeichnete Trump auch eine Verfügung, die das bisherige Datenschutzabkommen aushebelt. Dort heißt es:

"Behörden haben im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung dafür zu sorgen, dass Datenschutzrichtlinien Personen, die keine Bürger oder gesetzmäßig dauerhafte Bewohner der Vereinigen Staaten sind, vom Schutz des Bundesdatenschutzgesetzes in Bezug auf persönliche Identifikationsinformationen ausschließen."

Die Maßnahme wurde zwar mit Hinblick auf Trumps strikte Einwanderungspolitik getroffen, bedeutet aber auch den Ausschluss von EU-Bürgern, da das Abkommen nicht fest in den US-Gesetzen verankert ist. Die EU ist auf Grund des Privacy Shield-Abkommens berechtigt, bei Aufhebung des Datenschutzes Sanktionen gegen die USA zu ergreifen. Das könnte dazu führen, dass die Nutzung von Onlinediensten und der Onlinehandel zwischen den USA und der EU zum Erliegen kommt und das Datenschutzabkommen als Folge vollständig aufgehoben wird.

Quelle: endgadget.com