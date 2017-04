Pokémon Sonne und Mond: ​Neues Taschenmonster Marshadow angekündigt

In den kommenden Tagen wird ein neues Pokémon zu den aktuellen Editionen Sonne und Mond hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Marshadow. Im nationalen Pokédex trägt das Taschenmonster die Nummer 802 (Alola-Dex: 302) und besitzt keine Weiterentwicklungen. Wie das Team von GameFreak und der Pokémon Company bekannt gaben, wird das Pokémon zudem nicht im Spielverlauf auffindbar sein. Weitere Details, wie und wo Marshadow fangbar ist, folgen in naher Zukunft. In einem kurzen Teaser erhalten Spieler einen ersten Blick auf den nächsten Zuwachs der Pokémon-Reihe.



Es ist bereits bekannt, dass Marshadow unter anderem im kommenden Pokémon-Film zu sehen sein wird. In "Pokémon The Movie: I Choose You!" wird die Geschichte der ersten Anime-Folgen nacherzählt und mit neuen Details erweitert. Weitere Meldungen und Videos zu Pokémon Sonne und Mond findet Ihr auf unserer Themenseite.