Pokémon: Entwicklung muss für Switch-Umsetzungen verändert werden

Bereits im vergangenen September 2016 hat das Entwicklerteam der Pokémon Company bekannt gegeben, dass sie die kommende Nintendo Switch mit eigener Software unterstützen werden. In einem neuen Interview mit der japanischen Webseite Toyokeizai Online hat Tsunekazu Ishihara (CEO der Pokémon Company) nun über die Zukunft des Pokémon-Franchises gesprochen. Demnach wird das Unternehmen für die Entwicklung von Spielen für die Nintendo Switch grundlegende Ansätze überdenken und an die neue Technologie anpassen. Das Design von Umsetzungen wie Pokémon Sonne & Mond muss sich verändern, wenn man die neue Konsole in Betracht zieht.

"Pokémon war immer mobil, aber nun gibt es die Switch, eine portable Heim-Konsole, die einen größeren Screen und bessere Spezifikationen hat als wir gewohnt sind. Neben der Hauptreihe machen wir Dinge wie Pokkén Tournament und Pokémon Mystery Dungeon... wir sollten also Spiele machen, die zur Switch passen, aber zu diesem Zeitpunkt kann ich keine Projekte bestätigen.", sagt Ishihara im Interview. Bislang unbekannt ist, ob das Unternehmen eine Umsetzung der 3DS-Titel für die Konsole plant. Vor einigen Monaten gab es erste Gerüchte um einen Titel mit dem Namen "Pokémon Stars", der zur Generation von Pokémon Sonne & Mond gehört. Noch in diesem Jahr wird zumindest die Ankündigung eines neuen Pokémon-Titels für Nintendo Switch erwartet. Weitere Meldungen zu Pokémon findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon