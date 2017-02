Mit einem Update finden 80 Pokémon aus der zweiten Generation den Weg in Pokémon Go. Die neuen Taschenmonster fangt ihr im Smartphone-Hit in freier Wildbahn - oder ihr entwickelt ausgewählte Biester aus der ersten Generation weiter. Dafür benötigt ihr neben Bonbons auch die neuen Entwicklungssteine, die ihr in Pokémon Go fortan erhaltet. Besucht einen PokéStop, um die Items zu erhalten.

Allerdings sei erwähnt, dass ihr etwas Geduld mitbringen solltet, um die Items wie Metallmantel, Sonnenstein und Drachenhaut zu erhalten. Berichten von Spielern zufolge besteht nur eine geringe Chance, dass aus der Drehscheibe an den PokéStops die zur Evolution der Pokémon in Generation 2 benötigten Steine herausfallen. Daher benötigt ihr womöglich mehrere Versuche, um die Items zu bekommen.

Pokémon in zweite Generation entwickeln

Seit dem Update 0.57.2 für Android und 1.27.2 für iOS entwickelt ihr die Pokémon aus Generation 1 in die zweite Pokémon weiter. Eine über Reddit.com veröffentlichte Liste verrät, bei welchen Taschenmonstern sich eine Evolution durchführen lässt. Darüber hinaus enthält die Aufzählung die Items, die für eine Weiterentwicklung notwendig sind. Seid ihr etwa im Besitz von 100 Zubat-Bonbons, entwickelt ihr aus einem Crobat ein Iksbat.

Wer einen mächtigen Stahlos in Pokémon Go erhalten will, setzt Onix auf die nächste Evolutionsstufe. Dafür benötigt ihr neben 50 Onix-Bonbons auch Metallmantel. Um Seemon zu einem Seedraking heranwachsen zu lassen, wird Drachenhaut notwendig. Welche Pokémon ihr in Pokémon Go außerdem in die 2. Generation entwickeln könnt, entnehmt ihr der nachfolgenden Tabelle.

1. Generation 2. Generation Bonbons Item Chaneira Heiteira 50 Chaneira-Bonbons keines Duflor Blubella 100 Myrapla-Bonbons Sonnenstein Evoli Nachtara 25 Evoli-Bonbons keines (100% mit Spizname Tamao) Evoli Psiana 25 Evoli-Bonbons keines (100% mit Spitzname Sakura) Flegmon Laschoking 50 Flegmon-Bonbons King-Stein Golbat Iksbat 100 Zubat-Bonbons keines Onix Stahlos 50 Onix-Bonbons Metallmantel Porygon Porygon 2 50 Porygon-Bonbons Up-Grade Quaputzi Quaxo 100 Quapsel-Bonbons King-Stein Seemon Seedraking 100 Seeper-Bonbons Drachenhaut Sichlor Scherox 50 Sichlor-Bonbons Metallmantel

Metallmantel, Sonnenstein, King-Stein: Evolutionssteine finden

Damit ihr die Pokémon in die zweite Generation entwickeln könnt, benötigt ihr spezielle Items, die Evolutionssteine. Wie gewohnt, sammelt ihr die Items an den PokéStops ein. Öffnet zunächst die Weltkarte von Pokémon Go, um zu erfahren, wo sich der nächste PokéStop befindet. Lauft in die Nähe, um den PokéStop im Spiel betreten zu können.

Tippt auf die Drehscheibe, um die im PokéStop hinterlegten Items zu erhalten. Mit etwas Glück sammelt ihr Metallmantel, Drachenhaut oder Sonnenstein ein. Allerdings solltet ihr wohl etwas Geduld mitbringen. Auf Reddit schreiben Spieler, dass Evolutionsitems sehr selten droppen - womöglich müsst ihr also mehrmals drehen und mehrere PokéStops besuchen.

