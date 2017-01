Pokémon GO: Spieler liefen insgesamt 8,7 Milliarden Kilometer

Bewegung und Computerspiele sind in der Regel zwei Dinge, die sich ausschließen. Nicht so beim Mobile Game Pokémon GO. Denn um die Pokémon zu fangen, muss man draußen nach ihnen suchen, was dazu führt, dass man mitunter sehr viel unterwegs ist - vor allem, wenn man die seltenen Exemplare der Tiere haben möchte.

Das Entwicklerstudio Niantic hat nun Statistiken in einem Video veröffentlicht, welche zeigen, wie viele Kilometer die Spieler während der Jagd nach den Pokémon zurückgelegt haben. Das sind insgesamt 8,7 Milliarden Kilometer, was ungefähr einer 200.000-fachen Umrundung der Erde entspricht. Das Video zeigt, welche Distanz dies ist. Außerdem zeigt Niantic, wie viele Pokémon bis zum 7. Dezember während dieser Reise gefunden werden konnten.

Quelle: Buffed