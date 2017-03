Pokémon GO: Entwickler Niantic will Arenen überarbeiten - Spiel war bei Release unfertig

Pokémon GO begeisterte direkt bei Release im vergangenen Sommer. Der Erfolg war so groß, dass das Entwicklerstudio Niantic selbst heute noch mit den Nachwehen zu kämpfen hat und stetig an Updates arbeitet, um das Spiel immer weiter zu verbessern.

So kündigte das Studie nun eine Überarbeitung der Arenen an. Beim Mobile Game Ingress hätte man bereits bemerkt, dass die Spieler sehr viel Spaß daran hätten, gemeinsam Dinge zu erreichen und sich nicht nur mit Freunden, sondern auch mit Fremden zusammenschließen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und dieses Teamplay soll auch bei Pokémon GO weiter in den Vordergrund rücken. Die neuen Arenen werden dies dann ermöglichen. Indem Trainer mehr Anreize und die Aussicht auf Belohnungen erhalten, sollen die Arenen endlich so funktionieren, wie sich die Entwickler das von Anfang an gedacht hatten. Diesem Thema will sich das Team mit dem nächsten Update annehmen.

Denn die Entwickler geben zu, dass sie Pokémon GO in einem unfertigen Zustand veröffentlicht haben. Das Spiel befindet sich nach der Auffassung von Niantic-CEO John Hanke noch immer in der Entwicklung. Den Fehler der unfertigen Veröffentlichung will das Studio jetzt durch stetige Updates und Verbesserungen ausbügeln.

