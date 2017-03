Pokémon GO: Drei große Updates für 2017 angekündigt

Nachdem vor rund zwei Wochen die zweite Pokémon-Generation zum Mobile-Titel Pokémon GO hinzugefügt wurde, dürfen sich Fans im Jahr 2017 auf weitere große Inhalts-Updates freuen. Wie John Hanke (CEO des Entwicklerstudios Niantic) nun im Rahmen der Mobile World Conference in Barcelona bekannt gegeben hat, wird es in diesem Jahr noch insgesamt drei weitere Updates geben, die mit der Größe des letzten Patches vergleichbar sind. Der Start der 2. Generation in Pokémon GO war das "erste bedeutende Update" im Jahr 2017.

Genauere Details zu den Inhalten gab der CEO allerdings noch nicht bekannt. Ersten Berichten der Reddit-Fanseite The Silph Road zufolge, soll sich unter anderem allerdings der lang erwartete PvP-Modus unter den kommenden Neuerungen für Pokémon GO befinden. Auch eine Überarbeitung des aktuellen Arena-Systems sei für ein Update vorgesehen. Das Tauschen von Pokémon soll den Quellen zufolge keine große Priorität bei Niantic haben. Außerdem spekulieren erste Fans über den Release der dritten Generation, die möglicherweise Ende des Jahres zum Mobile-Spiel hinzugefügt werden könnte. Weitere Meldungen zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit The Silph Road / GamePro