Pokemon Go Update: Weitere Tracker von Drittanbietern gehen offline

Niantic hat in dem Bestreben der Firma, die Anzahl von schummelnden Spielern in Pokémon Go möglichst niedrig zu halten, einen weiteren Erfolg errungen. So gaben die Betreiber der Apps Pokesearch und PokeSensor bekannt, dass sie ihre Dienste einstellen werden. Der Anbieter von Pokesearch gab auf seiner Website bekannt, dass ihn ein Unterlassungsschreiben der Pokémon Company zu diesem Schritt bewegt hätte. Der Betreiber der Pokesensor-App hingegen habe eine Beschwerde von Apple übermittel bekommen - auch in diesem Fall von der Pokémon Company.

Die Anwendungen von Drittanbietern ermöglichen es den Benutzern, dem Smartphone vorzugaukeln, an einem anderen Ort zu sein als sie es eigentlich sind. Obwohl diese Anwendungen von Pokémon-Go-Betreiber Niantic unerwünscht sind, nutzen viele Pokémon-Fans diese Apps, um ihre Accounts schneller zu leveln und mit wenig Zeitaufwand die begehrten Taschenmonster in ihren Besitz zu bringen. Dass Niantic das Nutzen von Bots und Cheats nicht gut heißt, mussten viele Spieler erst kürzlich erfahren. In der dritten Bannwelle 2017 wurde erneut eine große Menge von Bot-Accounts entfernt.

Quelle: wwg.com