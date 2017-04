Pokémon GO: Update bringt neuen Ladebildschirm und mehr

Das Entwicklerteam von Niantic hat ein neues Update für Pokémon GO veröffentlicht, das derzeit nach und nach für alle Regionen und Länder freigeschaltet wird. Der Patch mit der Versionsnummer 0.61.0 (Android) bzw. 1.31.0 (iOS) behebt einige Fehler und überarbeitet weitere Teile des Mobile-Spiels. Zudem dürfen sich Sammler auf einen neuen Ladebildschirm freuen. Zuletzt wurde das Hintergrundbild beim Start von Pokémon GO zu Neujahr ausgetauscht. In den vergangenen Wochen wünschten sich immer mehr Trainer ein neues Bild. Die vollständigen Patch Notes findet ihr unterhalb der Meldung.

Die Experten von "TheSilphRoad" haben in der APK-Datei des Spiels weitere Veränderungen gefunden. Demnach hat das Entwicklerteam auch einige Verbesserungen an der Performance vorgenommen. Allgemein soll das Mobile-Game nun deutlich flüssiger laufen als zuvor. Mehr Meldungen und Videos zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.

Pokémon GO - Patch 0.61.0 / 1.31.0

Unterstützung traditioneller chinesischer Sprache wurde hinzugefügt

Die Scroll-Leiste in der Pokémon-Sammlung wurde aktualisiert

Diverse Fehlerbehebungen wurden durchgeführt

Kleinere Textkorrekturen

Quelle: MeinMMO