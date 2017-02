Pokémon Go: ​Special Items schneller bekommen - Trick für die Evolutionssteine

Ausgewählte Taschenmonster in Pokémon Go lassen sich nur mit einer gewissen Anzahl an Bonbons und den seltenen Evolutionssteinen entwickeln - zu den Special-Items gehören Sonnenstein, Drachenhaut, King-Stein, Metallmantel und Up-Grade. Mit etwas Glück erhaltet ihr die begehrten Steine an der Fotoscheibe eines PokéStops. Inzwischen gibt es einen kleinen Trick, mit dem sich die Drop-Chance auf ein Special-Item an einem PokeStop erhöhen lässt.Eine von den Pokémon-Experten von The Silph Road auf Reddit.com durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn ihr am siebten Tag infolge die Fotoscheibe eines PokéStops dreht. Zwar besteht keine hundertprozentige Garantie, dass am siebten Tag tatsächlich ein Evolutionsstein herausspringt. Allerdings können mehr als 60 Prozent der Umfrageteilnehmer bestätigen, eines der Special-Items bekommen zu haben.

Sonnenstein, Metallmantel: Steine entwickeln Pokémon weiter

Wer an sieben Tagen hintereinander an den Fotoscheiben der PokéStops dreht, legt einen "Streak" hin und darf sich auf einen Bonus freuen. Nach dem jüngsten Update für Pokémon Go scheint der Bonus auch die Items Sonnenstein, Drachenhaut, King-Stein, Metallmantel und Up-Grade zu umfassen. Welche Pokémon sich damit entwickeln lassen, erfahrt ihr im verlinkten Guide. Wer etwa einen mächtigen Stahlos in Pokémon Go erhalten will, setzt Onix auf die nächste Evolutionsstufe. Dafür benötigt ihr neben 50 Onix-Bonbons auch das Item Metallmantel. Um hingegen Seemon zu einem Seedraking heranwachsen zu lassen, wird Drachenhaut notwendig. Weitere Tipps zu Pokémon Go findet ihr in unserer umfangreichen Tricksrubrik.

