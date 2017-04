Pokémon Go: Großer Sommer-Event 2017 geplant - Endlich mit Raids?

Pokémon Go feiert offenbar einen großen Sommer-Event 2017. Das geht aus einem aktuellen Entwickler-Interview mit der japanischen Webseite impress.co.jp hervor. Die für den Ingame-Event geplanten Funktionen sollen sich derzeit in Entwicklung befinden. Noch ist allerdings unklar, auf welche Features sich Trainer freuen dürfen. Fans vermuten, dass die seit Langem angekündigten Raids - kooperativ spielbare Arena-Abenteuer - mit dem Sommer-Event 2017 in Pokémon Go eingeführt werden könnten. Konkrete Details ließ sich Niantic zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entlocken. Daher bleibt auch abzuwarten, in welchem Zeitraum der Sommer-Event 2017 im Smartphone-Hit stattfindet.

Im Interview bestätigt Niantic außerdem, dass die Entwickler an mehreren kleineren Events arbeiten, die im Jahresverlauf stattfinden sollen. Die Bonus-Veranstaltungen dürften mit dem zuvor durchgeführten Wasserfestival vergleichbar sein. Während des Events konnten Pokémon-Trainer vermehrt auf Wasser-Pokémon wie Karpador, Schiggy, Karnimani und ihre Entwicklungsformen treffen.

Derzeit arbeitet Niantic unter anderem auch an neuen Koop-Funktionen für Pokémon Go. In einem Blog-Eintrag auf der Webseite zum Smartphone-Spiel heißt es, dass sich "Spieler auf neue kooperative und soziale Inhalte freuen [dürfen], die den Trainern neue und aufregende Gründe geben, wieder hinaus in die Sonne zu gehen." Die Funktionen sollen im Frühjahr eingeführt werden. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go.

Quelle: Impress (via PokemonGoHub)