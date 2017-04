Pokémon GO: Spieler suchen Shiny-Pokémon - halbe Milliarde Karpador gefangen

Spieler machen Jagd auf Karpador in Pokémon Go. Innerhalb des vom 22. bis 29. März veranstalteten Wasserfestivals sammelten Trainer 589 Millionen Exemplare des Wasser-Pokémon, wie die Entwickler von Niantic in einem aktuellen Tweet mitteilen. Eine Erklärung für die aktuell große Beliebtheit des ansonsten schwachen Pokémon ist schnell gefunden: Mit dem Wasserfestival führten die Entwickler auch die Shiny-Variante des Wasser-Pokémon ein.

Die Shiny-Formen unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Farbe von den Standard-Varianten, sind aber extrem selten - dadurch steigt die Gier der Sammler. Zudem dürften die Spieler das Wasserfestival genutzt haben, um die benötigten Karpador-Bonbons zu erhalten, mit denen sich das stärkere Garados entwickeln lässt. Wie oft in diesem Zeitraum andere Pokémon gesammelt wurden, nannte Niantic nicht.

Neben Karpador stießen Trainer im Rahmen des Wasserfestivals auch vermehrt auf Schiggy sowie Karnimani und deren Entwicklungsformen. "Wenn du Bereiche erforschst, in denen Pokémon vom Typ Wasser normalerweise öfter erscheinen, hast du außerdem eine größere Chance, solchen zu begegnen, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden", teilten die Entwickler von Niantic mit. Die erwähnten Pokémon lassen sich somit vor allem an Flüssen und Seen aufspüren. Viele weitere News, Videos und Eindrücke findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Pokémon Go. Dort halten wir euch auch mit Infos zu aktuellen Updates auf dem Laufenden.

Great work, Trainers! Collectively, you caught over 589 million Magikarp during the #PokemonGO Water Festival. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 31, 2017