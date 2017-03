Pokémon GO: Shiny-Pokémon fangen jetzt möglich - Wo verstecken sie sich?

Shiny-Pokémon in Pokémon Go finden und fangen: Ab sofort scheint das möglich zu sein! Nach zahlreichen Hinweisen und Leaks in den vergangenen Monaten haben die Entwickler von Niantic die seltenen Taschenmonster nun offenbar zur Jagd freigegeben. Berichten von Spielern zufolge wurden bereits ein Shiny Karpador in der Farbe Gold und Shiny Garados in der Farbe Rot gefangen. Die Shiny-Variante von Karpador bekommt ihr im nachfolgenden Video zu sehen. Dabei unterscheiden sich die extrem seltenen Pokémon hauptsächlich hinsichtlich ihrer Farbe von den Standardformen.

Die beiden fischähnlichen Pokémon findet ihr in Pokémon Go vermehrt in der Nähe von Wasser, etwa Flüsse oder Seen. Die Chance, einem Shiny-Pokémon in Pokémon Go zu begegnen, dürfte jedoch ziemlich gering sein. Die andersfarbigen Taschenmonster gelten schon immer als besonders selten - und sind daher so beliebt. Noch bleibt abzuwarten, ob die Entwickler von Niantic weitere Shiny-Pokémon in Pokémon Go freigeschaltet haben. Die beiden erwähnten Shiny-Monster dürften Bestandteil des jüngst gestarteten Wasserfestivals sein.

Während der Aktion, die bis zum 29. März 2017 stattfindet, trefft ihr häufiger auf Wasser-Pokémon wie Karpador, Schiggy, Karnimani und ihre Entwicklungsformen. "Wenn du Bereiche erforschst, in denen Pokémon vom Typ Wasser normalerweise öfter erscheinen, hast du außerdem eine größere Chance, solchen zu begegnen, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden", teilten die Entwickler von Niantic mit. Und, wer weiß: Vielleicht fangt ihr ja sogar ein wertvolles Shiny-Pokémon?

