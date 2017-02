Pokémon GO: Pokémünzen sparen – Aufbewahrung-Plus wird günstiger

Ihr braucht in Pokémon GO mehr Platz für neue Pokémon? Da hilft nur das "Pokémon-Aufbewahrung-Plus" genannte Upgrade aus dem Ingame-Shop. Die Aufwertung für euren Account kostet 200 Pokémünzen und gibt euch Platz für 50 jeweils weitere Taschenmonster. Besonders nützlich ist der zusätzliche Poké-Stauraum natürlich im Hinblick auf die anstehende Veröffentlichung von 80 neuen Pokémon. Schließlich wächst die Poké-Sammlung. Wer über einen Kauf der Erweiterung nachdenkt, aber noch ein wenig wartet, ist jedoch klar im Vorteil: Niantic will das Upgrade nämlich vorübergehend günstiger anbieten.



Zur Vorbereitung auf bevorstehende Abenteuer braucht ihr vom 16. bis 28. Februar für das Pokémon-Aufbewahrung-Plus 50 % weniger PokéMünzen! — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) February 16, 2017



Derzeit ist das Angebot noch nicht gestartet - ihr solltet mit womöglich geplanten Upgrade-Käufen also noch warten. Die deutsche Twitter-Nachricht lässt die Startzeit für den Aufbewahrung-Plus-Sale leider offen. Im englischen Original-Tweet ist vom Nachmittag des 16. Februars nach nordamerikanischer Zeit die Rede. Hierzulande dürfte der Sale entsprechend in den Abendstunden starten. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu Pokémon GO.