Pokémon GO: Neues Update für iOS und Android - Patchnotes mit allen Neuerungen

Spieler von Pokémon GO erhalten Zugriff auf einen neuen Patch. Wie die Entwickler von Niantic auf ihrer Webseite mitteilen, steht das Update für Android und iOS über die Online-Stores von Google sowie Apple als Download bereit. Das Update hievt die Android-Version auf die Nummer 0.53.1 und unter iOS auf 1.23.1. Umfangreich fällt der Changelog zum neuen Update nicht aus. In den Patchnotes schreibt Niantic, dass das Update die Apple-Watch-Unterstützung aktualisiert. Über Apples Smart Watch lassen sich fortan die Eier anzeigen, die ihr an einem PokéStop erhalten habt.

Zudem änderten die Entwickler die Streckenortung von Pokémon GO ab. Das Ergebnis: eine bessere Kompensation des GPS-Driftfehlers. Abgerundet wird der aktuelle Patch mit "kleineren Textkorrekturen". Ob das Update womöglich versteckte Funktionen bereithält, wird sich zeigen müssen. Findige Dataminer hatten in den Pokémon-GO-Versionen zuletzt immer wieder Hinweise auf neue Features und Pokémon entdeckt. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Pokémon GO im Auge. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Eindrücke zum Smartphone-Hit zusammen.

Zuletzt veröffentlichten die Entwickler etwa ein Video mit beeindruckenden Statistiken zu Pokémon GO. Spieler haben bei ihrer Jagd nach den Taschenmonstern demnach mehr als 8,7 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Das nachfolgend angehängte Video untermalt die eindrucksvolle Statistik mit diversen Grafiken. Die Infos zum neuen Patch für Pokémon GO stammen von der Webseite von Niantic.