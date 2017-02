Pokémon GO bekommt Gesellschaft. Für den japanischen Markt kündigte The Pokémon Company ein weiteres Mobile-Spiel rund um die Taschenmonster an. Im Rampenlicht steht dabei offenbar ausgerechnet Karpador. Das Spiel trägt den japanischen Titel "Hanero! Koiking" (auf Deutsch etwa: "Platsch! Karpador") und wird über eine Teaser-Webseite angekündigt. Der Teaser ist aufgemacht wie ein Zeitungsartikel. In dem geht es um einen Fischer, der mitten in der Stadt zwei seltsame Abdrücke in Karpador-Form fand. Nach Pokémon GO: Neues Mobile-Spiel ... mit Karpador(!) (1) Quelle: The Pokémon Company

Was für ein Spiel das werden soll? Das ist derzeit unbekannt - mehr Informationen zusätzlich zur Ankündigung gibt es derzeit noch nicht. Unklar ist auch, ob das Karpador-Spiel überhaupt weltweit erscheint. Sicher ist momentan nur der Release für iOS und Android in Japan. Dort soll das neue Pokémon-Mobile-Spiel dafür aber auch bereits in diesem Jahr an den Start gehen. Definitiv auch für Spieler in Deutschland zu haben: Bald gibt's Monster-Zuwachs in Pokémon GO.

Quelle: Kotaku