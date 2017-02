Pokémon Go: ​Limitiertes Monster mit Partyhütchen zum Pokémon Day

Der Pokémon Day steht vor der Tür. Die Feierlichkeiten zu Ehren des 27. Februar 1996, an dem die ersten Pokémon-Spiele in Japan erschienen, findet unter anderem in Pokémon Go ein spezieller Ingame-Event statt. Dabei wird Serienliebling Pikachu die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum leiten. Vom 26. Februar um 22:00 Uhr bis zum 6. März um 22:00 Uhr trägt jedes wilde Pikachu, das ihr in Pokémon Go begegnet, ein festliches Partyhütchen.

"Das Pikachu, das ihr in dieser Zeitspanne fangt, wird sein Partyhütchen für immer behalten, daher solltest du auf jeden Fall nach diesem besonderen Pikachu während seiner kurzen Zeit in der Wildnis Ausschau halten", schreiben die Macher auf der Pokémon-Webseite. Dabei lässt sich das limitierte Pikachu in Pokémon Go auf die gleiche Weise fangen wie auch alle anderen Formen: Mit etwas Glück begegnet ihr dem gelben Blitz-Pokémon bei einer Erkundungstour eurer Umgebung.

Mit dem zuvor veröffentlichten Update dürfte die Jagd nach den Pokémon wieder attraktiver geworden sein: Die Aktualisierung spielte 80 Taschenmonster aus der zweiten Pokémon-Generation für Pokémon Go auf. Auf unserer Themenseite zu Pokémon Go findet ihr weitere News und Videos zum Mobile-Hit. Werft außerdem einen Blick in unseren Tipps-Bereich. Dort halten wir wissenswerte Guides und Tricks für Pokémon Go bereit. Das Smartphone-Spiel lässt sich in den Stores für iOS und Android herunterladen.

Tipps und Tricks zu Pokémon Go