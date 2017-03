Pokémon GO: Legendäre Pokémon werden in diesem Jahr erscheinen

Nachdem John Hanke (CEO von Entwicklerstudio Niantic) im Rahmen der Mobile World Conference in Barcelona bekannt gegeben hat, dass sich Spieler von Pokémon GO in diesem Jahr auf insgesamt drei weitere große Inhalts-Updates freuen dürfen, gibt es nun weitere gute Nachrichten. Demnach werden in diesem Jahr die ersten fünf legendären Pokémon im Mobile-Spiel zu finden sein. Dabei handelt es sich um die Monster Mewtu, Mew, Zapdos, Arktos und Lavados. Wie und wann Spieler die Chance erhalten, die neuen Pokémon einzufangen, wurde bislang noch nicht vom CEO bekannt gegeben.

In diesem Jahr möchte das Team von Niantic auch die lang erwartete Tausch-Funktion in Pokémon GO veröffentlichen. John Hanke bittet die Fans hier jedoch noch um Geduld, da die Entwickler sich derzeit sehr viele Gedanken machen, wie sie das Feature perfekt in das Mobile-Spiel integrieren können. Zunächst wird sich Niantic allerdings um die Überarbeitung der Arenen kümmern, wie in der vergangenen Woche bekannt wurde. Weitere Meldungen und Videos zu Pokémon GO findet Ihr auf unserer Themenseite.