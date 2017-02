Pokémon GO: Großes Ingame-Event zum Valentinstag - Das erwartet euch

Die Entwickler von Niantic kündigen einen Ingame-Event zum Valentinstag in Pokémon Go an. Im Zeitraum vom 8. Februar bis 15. Februar erhalten Trainer die doppelte Menge an Bonbons, wenn sie Pokémon fangen, ausbrüten und verschicken, während hingegen Kumpel-Pokémon für ihre Trainer Bonbons doppelt so schnell finden. Passend zum Valentinstag besteht während der Aktion eine größere Chance, ein rosafarbenes Pokémon zu fangen. Denn wie die Entwickler mitteilen, erhöhen sie für den Valentinstag die Spawn-Raten von Taschenmonstern wie Chaneira, Pixi, Porygon und Co.

Zusätzlich erhalten Pokémon wie Pii, Fluffeluff und Kussilla eine höhere Chance, aus Eiern zu schlüpfen. Trainer können auch zusammen feiern, indem sie Lock-Module nutzen, die Pokémon für die Dauer des Events für sechs Stunden anstatt für dreißig Minuten anziehen. Es dürfte sich also lohnen, Pokémon Go zum Valentinstag zu starten. Viele weitere News, Videos und Bilder findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Pokémon Go. Schaut auch in unserem Tipps-Bereich vorbei. Denn dort gibt's jede Menge Guides zum Smartphone-Hit.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Niantic ein neues Update für Pokémon Go. Vor allem Spieler unter Android profitieren vom neuen Patch: Mit der Aktualisierung verkürzen die Entwickler unter anderem die Ladezeiten. Im Changelog zum Patch teilten sie mit, dass die App beim Start unter Android nun weniger Zeit benötigt, bis Spieler tatsächlich auf Pokémon-Jagd gehen können.