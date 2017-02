Ein jüngst veröffentlichtes Update schaltet die zweite Generation in Pokémon Go frei. Damit lassen sich fortan 80 neue Taschenmonster finden. Mit dabei: das Buchstaben-Pokémon Icognito. Das Monster lässt sich im Smartphone-Hit gleich 28 Mal fangen - 26 Mal in Buchstabenform und jeweils einmal als Ausrufezeichen und Fragezeichen. Wer die Icognito-Medaille erhalten will, muss dafür sämtliche Formen des Biestes fangen.

Icognito in Pokémon Go fangen: Vom Taschenmonster existieren 28 Varianten. Quelle: The Pokémon Company Wie die Experten von pokemongohub.net berichten, deutet vieles darauf hin, dass die einzelnen Varianten weltweit erhältlich sind. Zuvor hatten Reddit-Nutzer vermutet, dass es sich um ein regionspezifisches Pokémon handeln könnte. Die Experten von pokemongohub testen derzeit noch die Verfügbarkeit. In Berlin, USA und England soll das Pokémon bereits gesichtet worden sein. Nester soll es von Icognito hingegen nicht geben.

Im Kampf erweist sich das Buchstaben-Pokémon allerdings als wenig hilfreich. Seine Attacken-Kombination mit "Kraftreserve" und "Verzweifler" zählt zu den schwächsten der zweiten Generation. Viele weitere News, Videos und Tipps findet ihr auf unserer Themenseite zu Pokémon Go. Welche Änderungen das jüngste Update für Pokémon Go außerdem bereithält, erfahrt ihr in einem separaten Artikel. Schaut außerdem in unserem Tipps-Bereich vorbei, denn dort laufen wissenswerte Guides und Tricks zusammen.

