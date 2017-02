Pokémon Go: Farbeagle fangen - Wo versteckt sich der Nachahmer?

In Pokémon Go lassen sich seit einem Update 80 Taschenmonster aus der zweiten Generation fangen, darunter Endivie, Feurigel und Karnimani. Von einem Pokémon scheint bislang allerdings jede Spur zu fehlen. Fans rätseln: Wo versteckt sich Farbeagle? Dabei dürfte die Frage so schnell nicht beantwortet werden können. Denn eine Quellcode-Analyse von pokemongohub.net hat ergeben, dass Farbeagle offenbar noch gar nicht ins Spiel implementiert wurde. Die Pokémon-Experten haben demnach keinen einzigen Hinweis auf das Taschenmonster gefunden.

Wo versteckt sich Farbeagle in Pokémon Go? Quelle: videogameszone.de "Der Quellcode enthält keine Animationen, keinen Platzhalter, nichts", heißt es auf der Webseite. Daher scheint es wahrscheinlich zu sein, dass Farbeagle zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Event ins Spiel integriert wird. Fans dürfte das bekannt vorkommen: Auch Ditto, ein Pokémon aus der ersten Generation, galt für eine lange Zeit als verschollen. Möglich also, dass Farbeagle eines Tages durch eine Entdeckung des Professors im Spiel freigeschaltet wird.

Spezialattacke: Nachahmer

Das Pokémon aus der zweiten Generation weist besondere Fähigkeiten auf. Farbeagle ahmt nicht nur das Aussehen des Gegners nach, sondern auch dessen Attacken. Dafür greift das Taschenmonster auf seine spezielle Nachahmer-Fähigkeit zurück. In der TV-Serie tauchte Farbeagle das erste Mal in der Folge Pokémon Kunst auf und bekleckste die Stadt Whitestone mit den Farben blau, rot und gelb. Für Fans liegt die Vermutung nahe, dass Farbeagle sich künftig an den Farben der Arenen und Teams in Pokémon Go vergreift. Unsere Themenseite zu Pokémon Go hält euch mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

Quelle: pokemongohub.net

