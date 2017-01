Pokémon Duel für iOS & Android: App-Überblick & Tipps zum (APK-)Download

Das kommt überraschend: Pokémon Duel ist für iOS und Android als Download erhältlich. Einen Haken hat die Sache jedoch: Das neue Spiel um die Taschenmonster lässt sich bislang nur in den USA und Japan herunterladen. Mit einem kleinen Trick lässt sich Pokémon Duel aber auch in Deutschland spielen. Eine Anleitung für die Installation unter Android und iOS halten wir nachfolgend für euch bereit - ebenso den Download-Link für die unter Android benötigte APK-Datei. Im deutschen Google Play Store beziehungsweise App Store lässt sich Pokémon Duel bislang nicht finden. Einen Release-Termin für Deutschland teilten die Entwickler nicht mit.

In unserer nachfolgenden FAQ gehen wir selbstverständlich auch der Frage nach, um welche Art Spiel es sich bei Pokémon Duel handelt. Denn anders als beim Smartphone-Hit Pokémon Go lässt sich Duel dem Strategiegenre zuordnen - euch erwartet eine Art digitales Brettspiel. Das Sammeln der Taschenmonster wie Pikachu, Bisasam und Co. kommt allerdings auch bei Pokémon Duel nicht zu kurz. Spielerisch fällt es aber weitaus komplexer aus als Pokémon Go.

Der Download von Pokémon Duel ist übrigens kostenlos. Über In-App-Käufe lassen sich allerdings Juwelen kaufen, mit denen sich unter anderem die Wartezeiten für Pakete mit neuen Pokémon verkürzen lassen - die Preise liegen zwischen einem und 80 Euro. Offline kann Pokémon Duel übrigens nicht gespielt werden: Die App benötigt eine dauerhafte Verbindung zum Internet, ansonsten verweigern die Taschenmonster ihre Dienste. Dementsprechend lässt sich Pokémon Duel auch nicht spielen, wenn die Entwickler Wartungsarbeiten vornehmen. Ob die Server down sind, erfahrt ihr bereits im Startbildschirm: Die Entwickler geben bei Wartungsarbeiten jeweils konkrete Uhrzeiten an.

Wie spielt sich Pokémon Duel?

Das Spielprinzip von Pokémon Duel erinnert an das Brettspiel Mühle. Quelle: PC Games Bei der von The Pokémon Company veröffentlichten App handelt es sich um ein Strategiespiel, eine Art digitales Brettspiel. In Pokémon Duel liegt es selbstverständlich in eurer Aufgabe, die stärksten und besten Taschenmonster zu sammeln. Aus den Pokémon stellt ihr ein Deck zusammen und tretet mit diesem in einem Ligasystem gegen andere Spieler von Pokémon Duel an. Die Duelle laufen in einem rundenbasierten Modus ab. Ziel einer Partie ist es, mit seinen Pokémon das an das Brettspiel Mühle erinnernde Spielfeld zu überqueren und eine Figur im Hauptfeld des Gegners zu platzieren - die Matches bestreitet ihr mit jeweils sechs zuvor ausgewählten Taschenmonstern. Das Spielprinzip gestaltet sich einfach, fällt aber wesentlich komplexer aus als beim Smartphone-Hit Pokémon Go. Um ein Pokémon auf dem Feld des gegnerischen Spielers unterzubringen, ist vor allem eines gefragt: eine taktisch geschickte Vorgehensweise.

Denn schließlich müsst ihr auch gleichzeitig beachten, dass der Gegner möglichst weit von eurem Hauptfeld entfernt bleibt. Wie viele Spielfelder die einzelnen Pokémon in einer Runde vorrücken können, entscheidet der jeweilige MP-Wert der Biester. Steht eines eurer Pokémon einem Taschenmonster des Gegners gegenüber, kämpft ihr um die jeweilige Position - überspringen lassen sich die Figuren nicht. Dabei entscheidet mehr oder weniger der Zufall, wer den Kampf gewinnt. Im Kampf drehen sich zwei Scheiben. Tippt eure Scheibe an, um sie anzuhalten. Mit etwas Glück bleibt das Rad auf einer Attacke stehen. Setzen beide Pokémon eine Attacke ein, gewinnt die stärkere von beiden. Wer Pech hat, "verfehlt" den Angriff - ihr verliert, wenn die Scheibe des gegnerischen Pokémon auf "Attacke" stehen bleibt. Mit "ausweichen" wird eurem Pokémon kein Schaden zugefügt.

Wurde ein Taschenmonster nach einem Kampf vom Bildschirm gekegelt, landet es im Pokémon Center und kann zunächst nicht eingesetzt werden. Sobald ein drittes Taschenmonster ins Pokémon Center befördert wird, lässt sich das erste wieder verwenden. Allerdings erst dann, wenn es eine Runde ausgesetzt hat. Kesselt ihr ein gegnerisches Pokémon mit zwei Figuren ein, verliert der Gegner es automatisch - ein Kampf findet dann nicht statt. Das verleiht Pokémon Duel eine gewisse taktische Komponente. Um das Spielprinzip und gewisse Züge zu üben, lohnt es sich durchaus, einen Blick in das Training-Center zu werfen. Denn dort erfahrt ihr, dass die Pokémon über verschieden starke Attacken verfügen - blau gefärbte Angriffe sind die effektivsten.

Fühlt ihr euch fit genug, könnt ihr nach den ersten Matches gegen Computergegner im Online-Modus auch gegen andere Spieler antreten. Dabei erntet ihr bei einem Sieg eine gewisse Menge an Erfahrungspunkten. Dadurch werden die kleinen Monster mit der Zeit stärker. Wie bei Pokémon-Spielen üblich, entwickeln sich die Monster auch bei Pokémon Duel weiter. Steigen die Monster in der Stufe auf, lassen sich etwa die Angriffsfelder auf der oben erwähnten Kampfdrehscheibe vergrößern. Damit steigen die Chancen im Kampf, dass ihr auch tatsächlich eine Attacke trefft - und das gegnerische Monster vom Spielfeld befördert. Zusätzlich sammelt ihr Items, die euch weitere Vorteile in den Matches verschaffen können. Neue Pokémon erhaltet ihr in Pokémon-Paketen. Das Öffnen der Packs setzt allerdings eine gewisse Wartezeit voraus - nicht selten sind das mehrere Stunden. Über In-App-Käufe lassen sich Juwelen erwerben, mit denen Ungeduldige Inhalte schneller freischalten können.

Pokémon Duel Anleitung: Download auf Android und iOS in Deutschland

Pokémon Duel lässt sich in Deutschland derzeit nur mit einem Trick für Android und iOS herunterladen - in den deutschen Google Play Stores und App Stores fehlt vom neuen Taschenmonster-Spiel bislang jede Spur. Vor größere Probleme dürfte euch die Installation von Pokémon Duel auf einem deutschen Smartphone allerdings nicht stellen. Nachfolgend haben wir eine kleine Download-Anleitung für Nutzer auf Android und iOS vorbereitet.

Download: APK für Android

Die für die Installation von Pokémon Duel unter Android benötigte APK-Datei lässt sich auf Webseiten wie apkmirror.com herunterladen. Folgt dem Link und ladet euch die Installationsdatei direkt auf euer Smartphone herunter. Stellt anschließend sicher, dass ihr in den Sicherheitseinstellungen eures Android-Geräts die Option "Installieren von Apps aus unbekannten Quellen" aktiviert habt. Tippt danach auf die heruntergeladene Pokémon Duel APK, um mit der Installation zu beginnen.

Download: Pokémon Duel für iOS

Pokémon Duel lässt sich mit einem Trick auch in Deutschland herunterladen. Quelle: PC Games Für Anwender mit einem iOS-Gerät gestaltet sich der Download von Pokémon Duel etwas umständlicher. Um die App bereits vor dem Deutschland-Release aus dem App-Store zu laden, benötigt ihr einen Apple-Account für die USA oder Japan. Dazu nutzt ihr am besten die iTunes-Software für Windows oder Mac. Scrollt in der Anwendung ganz nach unten - dort findet ihr in der rechten Ecke die Möglichkeit, in den Store eines anderen Landes zu wechseln. Wechselt die Region zu "United States".

Dort sucht ihr nach Pokémon Duel und startet den Download. Da ihr keinen Account für den Store besitzt, fordert euch das Programm zunächst zur Profil-Erstellung auf. Dafür benötigt ihr eine E-Mail-Adresse; als Postanschrift gebt ihr etwa die eines Hotels in den USA an. Bei der Wahl der Bezahlinformation wählt ihr "keine". Anschließend müsst ihr noch die Bestätigungsmail abwarten und besitzt wenig später einen US-Apple-Account, den ihr auch auf eurem Smartphone oder Tablet nutzen könnt. Dafür wechselt ihr in den App Store und scrollt auf der Highlights-Seite nach unten. Berührt die Schaltfläche "Apple-ID" und klickt auf abmelden. Meldet euch anschließend mit eurem zuvor erstellten US-Account an. Sucht über euer iOS-Gerät nach Pokémon Duel und ladet es herunter. Nach dem Download könnt ihr wieder zurück zu einem deutschen Account wechseln.

Pokémon Duel: Wann erscheint die App in Deutschland?

Das Strategiespiel um Pikachu, Bisasam und Co. lässt sich derzeit nur in den USA und Japan herunterladen - und ist entsprechend auch nur in englischer und japanischer Sprache spielbar. Einen Deutschland-Release kommunizierte The Pokémon Company bislang nicht. Sobald uns weitere Infos zum Termin erhalten, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten auch unsere Themenseite zu Pokémon Duel im Auge. Denn dort laufen künftig alle News, Videos und Screenshots zusammen.

Pokémon Duel offline spielen? App setzt Internetverbindung voraus

Pokémon Duel lässt sich nicht offline spielen. Damit ihr die App starten könnt, muss euer Gerät zwingend über eine aktive Verbindung zum Internet verfügen - per WLAN oder mobilem Netz. Sobald die Entwickler Wartungsarbeiten vornehmen, sind auch gleichzeitig die Server down und nicht zu erreichen. Während der Arbeiten lässt sich Pokémon Duel nicht verwenden. Im Hauptbildschirm teilen die Entwickler meist konkrete Uhrzeiten mit der Dauer der Wartungsarbeiten mit.