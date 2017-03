Fotorealismus kommt - ein Entwickler spricht über PlayStation 5 & Konsolen-Zukunft

Auf dem Konsolen-Markt hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Im November 2016 veröffentlichte Sony mit der PlayStation 4 Pro ein leistungsstärkeres Modell seiner Heimkonsole, und Nintendo präsentierte mit der seit Kurzem erhältlichen Nintendo Switch ein neuartiges Konzept. Ende des Jahres möchte Microsoft mit der Xbox One: Project Scorpio dann neue Maßstäbe auf dem Konsolen-Markt setzen. In einem Interview mit Gamingbolt sprach Jamie Fisher (Producer bei Climax Studios) nun über seine Einschätzungen zur kommenden Konsolen-Generation.

So macht sich der Entwickler keine großen Sorgen über die verbaute Hardware: "Ich bin nicht nervös, was in der Box ist - ich bin mehr an den Spielen interessiert. Mein Wunsch für die nächsten Hardware-Iterationen ist, dass Leute weiterhin gute Inhalte dafür machen. Fotorealismus ist eine Unvermeidbarkeit. Wenn wir weiterhin die Leistung unserer Gaming-Hardware verbessern - was wir zu 100 Prozent machen werden - dann erreichen wir letztendlich einen Level, wo die Grafik eines Spiels mit Fotorealismus vergleichbar ist. Unabhängig davon, ob das bereits mit der nächsten Generation passiert oder nicht." Darüber hinaus sei er sich unsicher, was Kunden davon halten könnten, wenn ihre kürzlich gekaufte PS4 Pro oder Xbox Scorpio nach nur drei Jahren schon wieder zu den veralteten Konsolen gehört. Wenn die Hardware allerdings gute Unterstützung erhält, sehe er hier kein großes Problem.

Quelle: Gamingbolt