PS4-Spiele 2017: Trailer mit Ausblick auf die kommenden Highlights

08.01.2017 um 14:15 Uhr Sony gibt in einem neuen Video einen Ausblick auf die Spiele-Highlights, die 2017 für PlayStation 4 auf den Markt kommen. Spieler dürfen sich unter anderem auf Releases von Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn und Knack 2 freuen. Darüber hinaus findet Detroit: Become Human Erwähnung, das demzufolge wohl ebenfalls in diesem Jahr für PS4 erscheint.

