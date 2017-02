PS4 Pro im schicken PSOne-Design: Ein wahrer Hingucker

Colorware hat neue Designs im Programm: Der auf das Aufpeppen von Konsolen, Headsets, Tablets und Co. spezialisierte US-Händler bietet die PS4 Pro und PlayStation 4 Slim im edlen Retro-PlayStation-Look an. Dabei erinnert die Optik an die limitierte 20th-Anniversary-Auflage, die Sony zuletzt von der PlayStation 4 produzierte.

Dass die Konsolen wahre Hingucker sind und wohl jedes Wohnzimmer aufpeppen, bekommt ihr im nachfolgend angehängten Video zu sehen. Das Design orientiert sich deutlich an der ersten PlayStation-Generation, die Ende 1994 in Japan auf den Markt kam. Als kleinen Nostalgie-Bonus arbeiteten die Designer das klassische PlayStation-Logo auf der Oberseite der grauen PlayStation 4 ein.

Stückzahlen stark limitiert

Die PS4 Slim im schicken PlayStation-Retro-Design. Quelle: Colorware Wer sich für den Kauf einer der optisch aufgepeppten Konsolen interessiert, sollte sich womöglich beeilen. Denn die Stückzahlen sind stark limitiert - von der Slim-Version existieren nur 50 Exemplare. Als Highlight haben die Designer in jede Konsole die jeweilige Produktionsnummer eingelassen. Somit handelt es sich bei jeder Konsole um eine Rarität.

Die Preise fallen allerdings recht happig aus. Während die PS4 Slim 799 US-Dollar (758 Euro) kostet, lässt sich die PS4 Pro im schicken PlayStation-Retro-Grau für 899 US-Dollar (853 Euro) kaufen. Für den Versand nach Deutschland kommen womöglich weitere Kosten hinzu. Zum Vergleich: Die Standardversion der PS4 Slim verkauft Sony für unverbindliche 299 Euro, das Pro-Modell für 399 Euro. Viele weitere News, Videos und Berichte zur PlayStation 4 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen und stets aktualisierten Themenseite.

Quelle: Colorware