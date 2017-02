PS4 Pro Boost Mode bringt bessere Framerates - Video zeigt Vergleich

Mit der PS4 Firmware 4.50 arbeitet Sony am nächsten großen System-Update für PlayStation 4. Neben einem Support für externe Festplatten bringt die kommende System-Software außerdem einen Boost Mode für die seit November 2016 erhältliche PS4 Pro mit. Ausgewählte Beta-Tester können die neuen Funktionen bereits in Augenschein nehmen. Die Technikexperten von Digital Foundry haben auf Grundlage der Firmware-Beta ein Video erstellt, das einen ersten Vergleich zeigt und verrät, ob Spiele tatsächlich von der neuen Funktion profitieren.

Das Testergebnis fällt eindeutig aus: Die Framerates sollen je nach Spiel um bis zu 38 Prozent ansteigen. Als Beispiel führen sie den PS4-Launch-Titel Killzone Shadow Fall auf, der mit dem Boost Mode auf PS4 Pro durchschnittlich rund sechs Bilder pro Sekunde mehr erzielt. Ähnliches gilt auch für das Hardware-hungrige Ubisoft-Abenteuer Assassin's Creed Unity. Die einzelnen Vergleiche könnt ihr euch im nachfolgenden Video anschauen.





Der in der PS4 Firmware 4.50 enthaltene Boost Mode für PS4 Pro richtet sich an Spiele, die nicht per Update an die leistungsfähigere Konsole angepasst wurden. Nach Angaben von Sony sollen die Spiele flüssiger und schneller laufen. Allerdings weist der Hersteller auch darauf hin, dass dies nicht für alle Spiele garantiert werden kann. Sollten Probleme auftauchen, lässt sich der Boost Mode in den Einstellungen der PS4 Pro wieder deaktivieren. Zuletzt wurde eine Liste mit den Spielen veröffentlicht, die vom PS4 Pro Boost Mode profitieren sollen. Einen Veröffentlichungstermin für die dafür benötigte PS4 Firmware 4.50 gibt es bislang nicht.