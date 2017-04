PS4 Pro ​für 99 Euro: Gamestop erntet harsche Kritik für Umtauschaktion

Mit einer Umtauschaktion für eine alte PlayStation 4 gegen eine neue PS4 Pro wirbt Gamestop für ein attraktives Angebot. Wer eine Standard-PS4 mit zwei Spielen abgibt, erhält das leistungsfähigere Modell der aktuellen Sony-Konsole für 99,99 Euro - eine verlockende Aktion. Noch vor Beginn des Angebots am 26. April muss der Spielehändler jedoch harsche Kritik von seinen Kunden einstecken. Hintergrund: Das Unternehmen entschied sich kurzfristig dazu, den Beginn der Aktion vorzuverlegen, ohne dies öffentlich zu kommunizieren. Dies hatte zur Folge, dass das limitierte Konsolenkontingent nach nur kurzer Zeit vielerorts vergriffen war - und noch vor dem offiziellen Start.

In einer von Gamestop-Mitarbeitern auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme heißt es: "Es ist richtig, dass die PS4 Trade-In Aktion offiziell am 26.04 startet. Da unsere Filialen die erste Lieferung an Konsolen bereits am 24.04. erhalten haben, haben wir entschieden, die Aktion bereits früher zu starten." Wer heute eine Gamestop-Filiale besucht, um an der PS4-Umtauschaktion teilzunehmen, schaut vermutlich in die Röhre. Gamestop weiter: "Da die Nachfrage zu unserem PS4 Pro-Angebot sehr hoch ist, sind die vorrätigen Konsolen in unseren Filialen sehr schnell vergriffen."

Aufgebrachte Kunden schreiben bei Facebook: "Das ist einfach nur eine Frechheit! Wie kann man es sich denn so mit seinen Kunden verscherzen? Bei so einem Angebot muss ich doch sicherstellen, dass genügend Konsolen auf Lager sind oder ich schreib vorab, das es nur mit Reservierung klappt". Ein anderer ergänzt: "Ihr habt bereits seit Montag das Angebot heimlich verkauft. Ich war dabei, als der Laden bei uns heute aufmachte, 20 weitere Kunden ebenfalls, niemand hat die Pro bekommen, Reservierungen werden nicht angenommen! Noch immer steht die Möglichkeit zur Reservierung aber auf eurer Webseite beim Angebot."

PS4 gegen PS4 Pro tauschen: Gamestop verspricht Nachlieferung

Die Kundenbeiträge folgen auf eine am 26. April von Gamestop veröffentlichte Nachricht, in der der Händler Nachlieferungen für die nächste Woche verspricht: "Aufgrund der hohen Nachfrage zu unserem PS4 Pro-Angebot kann es in einigen Filialen vereinzelt zu Lieferverzögerungen kommen und die vorrätigen Konsolen sind daher schnell vergriffen. Wir werden definitiv in der nächsten Woche eine Nachlieferung erhalten und setzen alles daran, jeden Kunden schnellstmöglich zu bedienen und entschuldigen uns für eventuelle Wartezeiten."

Gamestop bietet Interessenten eine Reservierung für die PS4-Pro-Umtauschaktion an. "Eine Reservierung ist nur in unseren Stores möglich. Gegen eine unverbindliche Reservierungsgebühr in Höhe von mindestens 30,- EUR kannst du die Konsole vor Ort reservieren. Diese Reservierungsgebühr wird bei Abholung mit dem Kaufbetrag des Produktes verrechnet." Aufgrund der hohen Nachfrage scheinen die meisten Filialen jedoch gar keine Reservierungen mehr anzunehmen, wie sich vielen weiteren Kundenbeiträgen auf der Facebook-Webseite von Gamestop entnehmen lässt: "Angebot geht heute los und man ist zu Ladenöffnung da und kriegt gesagt, dass alles reserviert ist. Aber Angebot geht heute los. Völliger Mist."

Inwiefern Gamestop die Nachfrage nach der PS4-Pro-Umtauschaktion mit den versprochenen Nachlieferungen tatsächlich decken kann, bleibt abzuwarten. Die Aktion soll bis zum 14. Mai 2017 laufen.

