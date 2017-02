Das Entwicklerteam von Playground Games - bekannt durch die Racing-Serie Forza Horizon - hat ein weiteres Studio im britischen Leamington Spa eröffnet und wird dort an einem neuen Open-World-Spiel arbeiten, das nicht im Rennspiel-Genre angesiedelt ist. Im Interview mit GamesIndustry sprach Ralph Fulton (Gründer und Creative Director bei Playground) über die Eröffnung des Studios: "Ein weiteres Entwicklerstudio zu eröffnen war etwas, worüber wir schon seit einigen Jahren nachdenken, aber wir wollten nichts überstürzen. Es ist eine großartige Möglichkeit für uns ein anderes Genre auszuprobieren". Weitere Details zum kommenden Open-World-Spiel von Playground Games wollte der Gründer jedoch nicht verraten.

Das Team von Playground Games wurde im Jahr 2010 von ehemaligen Mitarbeitern der Studios Codemasters, Bizarre Creations und Criterion Games gegründet. In den vergangenen Jahren wurden bislang drei Ableger der Forza Horizon-Reihe in Partnerschaft mit Microsoft exklusiv für Xbox 360 und Xbox One veröffentlicht. Allerdings ist das Entwicklerteam unabhängig und kann auch auf anderen Plattformen Spiele veröffentlichen. Ob das mit dem neuen Open-World-Spiel der Fall sein wird, wurde ebenfalls nicht bekannt gegeben. Playground Games möchte in den kommenden Monaten weitere Entwickler-Talente an Bord holen, die sich auch außerhalb des Rennspiel-Genres sehr gut auskennen.

Quelle: GamesIndustry