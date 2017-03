Playerunknown's Battlegrounds: ​Trailer zum "Battle Royale"-Shooter

26.03.2017 um 09:15 Uhr Playerunknown's Battlegrounds startet am 23. März 2017 in die Early-Access-Phase via Steam. Dieser Clip gibt Einblicke in die "jeder gegen jeden"-Gefechte. Verantwortlich für Battleground zeichnet der titelgebende Brendan "Playerunknown" Greene, der auch für die "Battle Royale"-Arma-Mod verantwortlich zeichnete und als Berater am "King of the Hill"-Modus für H1Z1 mitwirkte.

