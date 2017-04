Playerunknown's Battlegrounds: Patch brachte kugelsichere Pfannen

Das Entwicklerteam von Bluehole hat in dieser Woche das erste monatliche Update für Playerunknown's Battlegrounds veröffentlicht. Eine neue Waffe, neue Fahrzeuge, einige Performance-Verbesserungen und mehr gehörten zu den zahlreichen Inhalten des Patches. Allerdings gab es auch eine Veränderung, die nicht in den Patch Notes genannt wurde. Demnach wurde die Bratpfanne des Shooters verbessert.

Die Pfanne gehört zu den gewöhnlichsten Gegenständen von Playerunknown's Battlegrounds. Bislang war sie jedoch nur eine etwas stärkere Nahkampfwaffe. Im direkten Vergleich unterlag das Küchenzubehör zudem der Machete und dem Brecheisen. Das nun veröffentliche Update macht die Bratpfanne jetzt etwas nützlicher. So können damit jetzt Schüsse von gegnerischen Waffen abgeblockt werden, damit der Spieler keinen Schaden nimmt. In diesem kurzen Twitch-Clip sieht man die neue Bratpfanne in Aktion.



In verschiedenen Foren gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Videos, wie die Bratpfanne so manchem Spieler das Leben rettet. So auch dieses GIF von NeoGAF-Nutzer "Tecnniqe", der einen Shotgun-Schuss mit seiner Pfanne abgefangen hat. Weitere Meldungen und Videos zu Playerunknown's Battlegrounds findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7