Für viele Multiplayer-Fans wird's heute spannend auf Steam - am 23. März startet nämlich nachmittags die Early-Access-Phase von Playerunknown's Battlegrounds. Auf einem 8 x 8 km großen Areal versuchen 64 Spieler, ihren Charakter zum letzten Überlebenden zu machen. Die Kontrahenten werden in einem Flugzeug eingeflogen, suchen sich ihren Absprungpunkt selbst aus und müssen dann möglichst zügig mit dem Fallschirm landen und schnell in Häusern oder Fabrikanlagen auf gute Beute hoffen. Mit Rüstungen und Waffen gilt es dann, Gegner auszuschalten und als letzter auf den Beinen zu stehen. Das Spiel-Areal wird dabei in regelmäßigen Zeitabständen verkleinert. Neben Equipment stehen euch auch Fahrzeuge zur Verfügung - wenn ihr sie findet.

Battlegrounds sorgte bereits bei der Ankündigung und während der kürzlich abgehaltenen Beta-Phase für Aufsehen, weil der titelgebende Playerunknown keinesfalls ein Unbekannter ist. Brendan "Playerunknown" Greene gilt als Mitbegründer des "Battle Royale"-Genres. Er startete mit entsprechenden Modifikationen für die Arma-Reihe und wurde für den "King of the Hill"-Modus von H1Z1 als Berater angeheuert. Zusammen mit den südkoreanischen Entwicklern von Bluehole (unter anderem Tera) entsteht jetzt sein erstes vollwertiges Spiel. Playerunknown's Battlegrounds startet am 23. März zum Preis von 29,99 US-Dollar in die Early-Access-Phase und soll dann, so der Plan, mit Spieler-Feedback innerhalb von sechs Monaten fit gemacht werden für den finalen Release. Hier geht's zum Steam-Produktseite für Playerunknown's Battlegrounds. Gameplay-Eindrücke gibt's im Trailer: