Am vergangenen Donnerstag wurde der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds offiziell als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht. Nun präsentierte das Entwicklerteam der Bluehole Studios - nach nur einem Wochenende - die ersten Zahlen zum Spiel. Demnach konnte der Shooter innerhalb von nur drei Tagen einen Umsatz in Höhe von 11 Millionen US-Dollar erzielen. Das aktuelle Rekordhoch liegt bei über 67.000 Spielern, die sich gleichzeitig auf den Servern befanden.

Und auch auf Twitch gehört Playerunknown's Battlegrounds zu den beliebtesten Titeln der letzten Tage. So wurde das Spiel in über 3.600 Live-Streams gespielt und erreichte damit - zum besten Zeitpunkt - eine Gesamtzahl von mehr als 150.000 Zuschauern. Im Early-Access-Spiel landen mehrere Spieler auf einer 8 x 8 Kilometer großen Insel. Ohne Ausrüstung müssen die Teilnehmer zunächst nach Waffen, Fahrzeugen und weiteren Gegenständen suchen, bevor sie sich dem Kampf gegen andere Spieler stellen. Wer am Ende als letzer Überlebender verbleibt, gewinnt die Runde. Weitere Meldungen und Videos zu Playerunknown's Battlegrounds findet Ihr auf unserer Themenseite.