Playerunknown's Battlegrounds: 1 Million Verkäufe nach 2 Wochen Early-Access

Playerunknown's Battlegrounds hat die Marke von 1 Million verkauften Exemplaren geknackt. Das hat der in Südkorea ansässige Entwickler Bluehole Inc. jetzt mitgeteilt. Eine höchst beeindruckende Zahl, angesichts des gerade erst am 23. März 2017 erfolgten Releases und des quasi nicht vorhandenen Marketings. Playerunknown's Battlegrounds hat seine Popularität beinahe einzig und alleine der Mundpropaganda zu verdanken. Erstaunlich dabei: Die Steam-Bewertungen sind keineswegs überragend ("nur" 72 Prozent positiv).

Blueholes Bekanntmachung, wonach sich Playerunknown's Battlegrounds nun Millionenseller nennen darf, ist zugleich ein eindrucksvoller Beleg für die Verlässlichkeit der SteamSpy-Angaben. Die unabhängige Webseite schätzt die Anzahl an aktivierten Exemplaren aktuell nämlich auf exakt 955.079. Das lässt vermuten, dass SteamSpy generell Vertrauen geschenkt werden darf. Weitere News und Infos zum nächsten Early-Access-Phänomen findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Playerunknown's Battlegrounds.