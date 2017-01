Playstation VR: Nachfolger oder Pro-Variante möglich, aber keinesfalls teurer

Sony-CEO Kazuo "Kaz" Hirai hat sich am Rande der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zur Zukunft von Playstation VR geäußert. So gebe es, ganz allgemein gesprochen, "wahrscheinlich" eine ganze Reihe von möglichen Optimierungen. Welche das sein könnte, ließ er offen. Man sei bei Sony aber grundsätzlich immer daran interessiert, Hardwareprodukte zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ein aktuelles Beispiel hierfür wäre wohl die PS4 Pro. Keinesfalls würde ein denkbarer Nachfolger beziehungsweise die nächste Evolutionsstufe von Playstation VR aber (deutlich) mehr kosten, so Hirai weiter. Schließlich handele es sich um ein Gerät für Gamer.

Bis es eine Playstation VR "2" oder "Pro" geben wird, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern. Das Virtual-Reality-Headset für die PS4 ist gerade erst seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres erhältlich. Der Preis liegt bei vergleichsweise niedrigen 399 Euro, weshalb Playstation VR an den deutlich früher erschienenen PC-Konkurrenten, wenn man sie überhaupt so bezeichnen möchte, Oculus Rift und HTC Vive bei den Verkaufszahlen in Windeseile vorbeigezogen ist. Ob sich Playstation VR allerdings tatsächlich langfristig am Markt behaupten wird, lässt sich dennoch - Stand heute - nicht einmal abschätzen. Weitere News und Infos zu Sonys neuartigem Peripheriegerät findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Playstation VR.

Quelle: Daily Star