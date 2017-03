Ghostbusters: Now Hiring - VR-Geisterjagd überraschend für PS4 erschienen

Ohne große Vorankündigung ist - bislang nur im amerikanischen - Playstation Store ein VR-Spiel mit dem Titel Ghostbusters: Now Hiring aufgetaucht. Genau genommen handelt es sich nur um die erste Episode mit dem Untertitel Firehouse. Damit ist natürlich das Hauptquartier der Geisterjäger gemeint; die aus den Kinofilmen bekannte, ehemalige Feuerwache. Der Spieler verkörpert in Ghostbusters: Now Hiring offenbar einen Rekruten, der zu einem Vorstellungsgespräch geladen wird.

Weitere Episoden von Ghostbusters: Now Hiring sind zwar bereits in der Mache, sollen aber wohl nur dann auch tatsächlich erscheinen, wenn Firehouse ein Erfolg wird. Zumindest denkbar für künftige Episoden sind die Verlagerung des Spielgeschehens in eine Open-World und auch ein Wechsel der Perspektive. Der Spieler würde dann also in die Rolle des Gejagten, nämlich eines Geistes, schlüpfen. Zwingend vorausgesetzt für Ghostbusters: Now Hiring wird natürlich das Vorhandensein von Playstation VR. Da Sony als Publisher fungiert, sind Umsetzungen für PC-Headsets (HTC Vive, Oculus RIft) äußerst unwahrscheinlich.