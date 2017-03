PlayStation: Sale mit Exklusiv-Titeln wie Uncharted 4 & Bloodborne

Im Playstation Store findet bis zum 5. April ein große Sale mit Exklusiv-Titeln statt. Um bis zu 55 Prozent herabgesetzt sind demzufolge nur Spiele (und DLCs), die ausschließlich für die Sony-Konsolen PS3, PS4 oder PS Vita erschienen sind. Populäre Multi-Plattform-Titel wie zum Beispiel GTA 5, FIFA 17, The Witcher 3: Wild Hunt oder auch Fallout 4 sucht ihr in der Liste vergeblich. Inhaber eines kostenpflichtigen PS-Plus-Abonnements sparen in vielen Fällen nochmal, mitunter deutlich, mehr.

Eine kleine Auswahl von reduzierten Spielen in Sonys "Nur auf Playstation"-Sale: Uncharted 4: A Thief's End - Digital Edition für 18,99 Euro, Bloodborne für 19,74 Euro, Ratchet & Clank für 16,49 Euro, God of War 3 Remastered für 9,74 Euro, The Last of Us Remastered für 15,49 Euro, Until Dawn für 16,49 Euro, Beyond: Two Souls für 9,99 Euro und Infamous: Second Son für 8,99 Euro. Die komplette Liste mit allen Rabatten findet ihr unter dem Quellenlink.

