Sony Europe hat die Liste mit den meistverkauften Digital-Spielen im Playstation Store für 2016 bekannt gegeben. Auf Platz 1 landet nicht etwa einer der ganz großen Blockbuster aus dem vergangenen Jahr, sondern Rocket League. Dabei ist der Multiplayer-Hit aus dem Hause Psyonix bekanntlich bereits im Sommer 2015 erstmals erschienen und stand im ersten Monat nach Release sogar kostenlos für alle Inhaber eines PS-Plus-Abonnements zum Download bereit.

Hinter Rocket League, auf den beiden noch verbleibenden Plätzen des PS-Store-Treppchens, landen FIFA 17 und Battlefield 4. Tatsächlich konnte der inzwischen über drei Jahre alte Dice-Shooter seinen Nach-Nachfolger Battlefield 1 hinter sich lassen. Der landet nämlich erst auf Platz 4. Ebenfalls in den Top 20 vertreten sind Destiny: Rise of Iron, GTA 5, Uncharted 4: A Thiefs End, Ark Survival Evolved, The Division und Ratchet & Clank.Obgleich lediglich PS4-Titel auftauchen, handelt es sich eigentlich um plattformübergreifende Charts. PS3 und PS Vita spielen demnach so gut wie keine Rolle mehr.

Die Top 20 im Playstation Store 2016:

Rocket League Fifa 17 (PS4) Battlefield 4 (PS4) Battlefield 1 (PS4) Destiny: Rise of Iron (PS4) GTA 5 (PS4) Uncharted 4: A Thief's End (PS4) Need for Speed (PS4) Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) Call of Duty: Infinite Warfare (PS4) Ark: Survival Evolved (PS4) FIFA 16 (PS4) Battlefield Hardline (PS4) Tom Clancy's The Division (PS4) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4) Hitman (PS4) The Witcher 3: Wild Hunt (PS4) Star Wars Battlefront (PS4) Ratchet & Clank (PS4) Far Cry Primal (PS4)

Quelle: PS Blog